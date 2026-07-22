Usa rogo a Manhattan | arrestato ex militare

Un ex militare è stato arrestato a Manhattan con l’accusa di incendio doloso. L’uomo, ex soldato dell’esercito statunitense, è sospettato di aver dato fuoco a un edificio federale. L’incendio si è verificato di fronte a un edificio pubblico nella zona. Le autorità hanno fermato il sospetto poco dopo l’incendio. Non sono stati riportati danni o feriti significativi. La polizia sta proseguendo le indagini per accertare eventuali motivazioni e altri dettagli sull’episodio.

Un ex soldato dell’esercito statunitense, Andrew Arrabaca, è stato arrestato con l’accusa di incendio doloso dopo che un rogo si è sviluppato davanti a un edificio federale di Manhattan. Secondo le autorità, avrebbe appiccato un incendio sul marciapiede, acceso fuochi d’artificio e sparato con una pistola ad aria compressa nei pressi di un tribunale per l’immigrazione, ferendo tre persone. Bloccato dagli agenti di sicurezza, durante l’arresto avrebbe pronunciato frasi contro il governo. L’FBI ha avviato le indagini, ma al momento il caso non è stato classificato come atto di terrorismo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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