Fiamme altissime e fumo terrore all’Accademia militare italiana | il rogo in un istante

Da tvzap.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato rapidamente in un’area dell’Accademia militare italiana, causando alte fiamme e una colonna di fumo densa. Le fiamme hanno avvolto una porzione della collina vicina, con il fuoco che si è propagato in breve tempo. Sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e spegnere l’incendio. Non ci sono al momento notizie su eventuali feriti o danni strutturali.

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Una nube scura che si alza all’improvviso, il profilo della collina inghiottito dalle fiamme e l’apprensione che corre veloce tra chi osserva da lontano. Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 13 luglio, un vasto incendio ha acceso l’allarme: il fumo nero, denso e visibile a chilometri di distanza, ha trasformato per ore il cielo in uno scenario carico di tensione. Il fuoco ha avanzato rapidamente tra la vegetazione, alimentato con ogni probabilità dalle condizioni atmosferiche e dalla conformazione del terreno. Mentre le squadre di emergenza raggiungevano l’area, il fronte delle fiamme appariva già esteso e difficile da affrontare, soprattutto nei punti meno accessibili da terra. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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