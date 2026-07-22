Il Dipartimento di Stato USA ha richiesto l’immunità per la presidente venezuelana, attualmente in carica. La richiesta riguarda le procedure legali avviate contro di lei in Florida, dove è accusata di sequestri, torture e atti di terrorismo. Finché mantiene la carica, si sostiene che debba godere di immunità, impedendo eventuali azioni legali contro di lei negli Stati Uniti. La questione riguarda quindi la possibilità di procedere con le accuse mentre ricopre la funzione di presidente.

Fin tanto che Delcy Rodríguez sarà presidente del Venezuela, deve avere l’immunità. Questo è quanto stato chiesto dal Dipartimento di Stato USA. Rodríguez, recentemente citata in giudizio da un tribunale della Florida, è accusata di presunti sequestri, torture e atti di terrorismo. Tutto ciò mentre Nicolás Maduro è ancora in carcere a New York in attesa di processo. L’immunità richiesta dall’amministrazione Trump per Delcy Rodríguez è solo temporanea. È stata l’amministrazione di Donald Trump a richiedere al Dipartimento di Giustizia l’immunità alla presidente ad interim nella causa civile nella quale è coinvolta. La richiesta è stata presentata dal consulente legale, Reed Rubinstein, attraverso una lettera inviata l’11 luglio al viceprocuratore generale, Brett Shumate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - USA, richiesta l’immunità per Delcy Rodríguez: quali sono le conseguenze?

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