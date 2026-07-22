Usa poliziotto salva automobilista da un’auto in fiamme in Texas

Un agente di polizia nel Texas ha salvato un automobilista da un'auto in fiamme lungo una strada statale. Durante un controllo, ha notato del fumo provenire dal veicolo e ha agito prontamente per estrarre l’uomo intrappolato. L’intervento è avvenuto senza che ci siano state altre persone coinvolte o ferite segnalate. Nessuna informazione è stata fornita sui danni alla vettura o sulle condizioni dell’automobilista.

Un agente della polizia di Southlake, in Texas, ha salvato un uomo rimasto intrappolato nella sua auto in fiamme lungo la State Highway 114. L’agente Joshua Swisher è intervenuto dopo aver notato del fumo provenire dal veicolo durante un controllo stradale. Le immagini della dashcam e della bodycam mostrano l’esplosione improvvisa delle fiamme mentre l’agente ordinava al conducente di uscire dall’auto. Swisher ha trascinato l’uomo fuori mettendolo in salvo e ha ricevuto il premio per condotta meritoria del dipartimento per il suo coraggio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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