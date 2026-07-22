A Sigonella sono stati inviati altri cinque aerocisterne KC-135 Stratotanker, portando il totale a sette. Da Aviano sono decollati sette caccia F-16 in supporto alla guerra in Iran, dopo che dodici erano partiti a febbraio.

Continua il coinvolgimento delle basi Usa di Aviano e Sigonella nel conflitto in Medio Oriente. L'arrivo di 5 aerocisterne fanno aumentare il numero complessivo di velivoli di tale tipo a sette, mentre da Aviano tornano a muoversi sette caccia quando 12 erano partiti lo scorso Febbraio Mentre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Ilgiornaleditalia.it - Usa inviano a Sigonella altri 5 aerocisterne KC-135 Stratotanker; da Aviano decollati 7 caccia F-16 in supporto a guerra all'Iran

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Da Sigonella decollati 2 aerei militari Usa verso l'Iran "entrambi P-8 Poseidon", ma sorgono dubbi: "Uno è bombardiere B-52"Nella notte di ieri, due aerei militari statunitensi sono decollati dalla base di Sigonella e si sono diretti verso est, con destinazione Iran.

Guerra in Iran, le news di oggi. Sale la tensione, gli Usa inviano F-16 e F-35 e diramano un’allerta globale sui viaggiGli Stati Uniti hanno inviato aerei da combattimento F-16 e F-35 in risposta alle crescenti tensioni in Iran.