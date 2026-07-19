Guerra in Iran le news di oggi Sale la tensione gli Usa inviano F-16 e F-35 e diramano un’allerta globale sui viaggi

Gli Stati Uniti hanno inviato aerei da combattimento F-16 e F-35 in risposta alle crescenti tensioni in Iran. Contestualmente, è stata diffusa un'allerta globale sui viaggi, con raccomandazioni di cautela per i cittadini americani in varie parti del mondo. La mobilitazione militare e l'avviso sui movimenti internazionali sono avvenuti in un momento di aumento delle tensioni tra le due nazioni.

Sale la tensione in Iran. Gli Usa stanno inviando aerei F-16 e F-35 in vista di una possibile escalation e ha diramato un'allerta di viaggio in tutto il mondo, esortando i cittadini americani a prestare cautela durante i loro spostamenti. L’Iran uccide soldati Usa. Khamenei accusa Trump: “Firma priva di valore” Il sogno di Khalil, bloccato a Gaza: “Italia, aiutami a diventare medico” Ben-Gvir: coccodrilli attorno alle carceri. Arrivano le proteste, ma degli ambientalisti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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