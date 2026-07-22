Uomini e Donne | parla Teresa Langella dopo il grave incidente con Andrea Dal Corso

Teresa Langella è intervenuta sui social dopo il grave incidente che ha coinvolto il marito Andrea Dal Corso. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio per raccontare cosa è accaduto negli ultimi giorni, senza entrare subito nei dettagli più delicati. News Uomini e Donne: il silenzio dopo l’incidente di Andrea e Teresa. Dopo quanto accaduto, Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno scelto di allontanarsi temporaneamente dai social. Una decisione presa per affrontare in privato un momento particolarmente difficile. L’assenza online aveva già fatto preoccupare i fan di Uomini e Donne, soprattutto dopo il messaggio condiviso da Andrea nei giorni precedenti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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