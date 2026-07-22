UniBg si chiude il corso di tecnica vocale | cento studenti coinvolti nell’anno accademico 2025 2026

Si è conclusa l’edizione 20252026 del corso di tecnica vocale dell’Università degli Studi di Bergamo, con cento studenti iscritti. Il corso, promosso dall’associazione culturale Clu e sostenuto dall’ateneo, è stato diretto dalla vocal coach bergamasca Laura Pesenti.

Bergamo. Si è conclusa con cento studenti iscritti l’edizione 20252026 del corso di tecnica vocale dell’Università degli Studi di Bergamo, promosso dall’associazione culturale Clu con il sostegno dell’Ateneo e diretto dalla vocal coach bergamasca Laura Pesenti. Il percorso, completamente gratuito per gli studenti UniBg, riprenderà nell’ottobre 2026 con nuove proposte, tra cui incontri con cantautori e la testimonianza di un’artista protagonista del Festival di Sanremo 2026. Il corso, attivo all’Università di Bergamo dal 2000, unisce formazione vocale e crescita personale. Attraverso lo studio della respirazione, della tecnica e dell’uso... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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