Nel 1930, in un borgo della provincia di Verona, due sorelle crescono insieme condividendo casa, giochi e rituali presso la Madonna nera, dove affidano segreti e preghiere avvolti in foglie di dente di leone. Con il passare degli anni, le distanze tra loro si allungano, lasciando un vuoto che si percepisce nei silenzi e nei ricordi di un passato condiviso. La storia si concentra su come il tempo e le assenze abbiano mutato il rapporto tra le due donne.

A nni Trenta. In un piccolo borgo della provincia veronese, Teresa ed Ester crescono come sorelle. Condividono tutto: la casa, i giochi, i rituali alle Coste, dove affidano segreti e preghiere alla Madonna nera avvolgendoli in foglie di dente di leone. Un amore totale, scandito al ritmo duro e semplice della vita contadina. Finché per Ester si schiude la prospettiva di un futuro migliore, lontano dal borgo e da Teresa. È allora che il distacco scava un vuoto, e l’affetto diventa rancore. Premio Pulitzer: 14 libri da leggere almeno una volta nella vita X Un legame spezzato. Ci sono legami che sembrano destinati a durare per sempre. Poi la vita, con le sue svolte imprevedibili, li trasforma, li mette alla prova, li spezza senza però cancellarne il segno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una storia sui silenzi, sulle distanze che crescono nel tempo e su quello che resta...

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Coppie in crisi Il problema non è quello che pensi

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