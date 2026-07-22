L’Associazione Castiglionese Ospitalità Turistica ha annunciato la morte di una guida considerata competente e disinteressata. La notizia è stata comunicata con un messaggio di cordoglio, in cui si esprime tristezza per la perdita di questa figura che aveva contribuito al settore turistico locale. La comunicazione evidenzia il ruolo di questa guida, senza fornire ulteriori dettagli sulla causa o sulla data della scomparsa.

Anche l’ Associazione Castiglionese Ospitalità Turistica (Acot) si unisce con profondo dolore al cordoglio dell’intera comunità per la scomparsa del dottor Angelo Magagnini, "stimato professionista – dice Paolo Pieraccini (nella foto), presidente dell’associazione – e figura di primissimo piano per lo sviluppo economico, associativo e civile di Castiglione della Pescaia ". "Il legame tra il dottor Magagnini e la nostra Associazione affonda le sue radici nelle origini stesse dell’Acot – ricorda Pieraccini – Fu lui, con la lungimiranza e la competenza che lo hanno sempre contraddistinto, a redigerne l’atto costitutivo e ad accompagnarne con dedizione i primi passi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Una guida competente e disinteressata"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Luca Trapanese a sostegno della candidatura di Fattorusso: “In Corrado ho trovato una visione chiara e competente”Corrado Fattorusso, candidato sindaco di Sorrento, ha incontrato Luca Trapanese, vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, per discutere...

Assessorato vacante, Gavelli in pole. Il sindaco ora apre al confronto: "Serve una figura competente"Il sindaco sta valutando la nomina di un nuovo assessore, con Gavelli considerato in prima posizione.

Argomenti più discussi: La Guida sulle competenze non cognitive e trasversali: da non perdere; Il divario di competenze dietro l'AI agentica — e come Databricks lo sta colmando con una nuova certificazione per context engineer e corsi sugli agenti; Approvata la graduatoria del concorso per il sorastant de la Scola Ladina; Linee guida per attività a supporto della ricerca interdisciplinare 2026: annuncio proroga.

Cosa cercano di più i Maestri delle Stelle in una Guida del Settore? reddit

Solo dopo l'intervento della Corte dei Conti arriva un provvedimento di buon senso contro le mancate disdette. Bene, ma non basta. Presidente Fico, la Campania non può più attendere: nomini subito un Assessore alla Sanità competente e a tempo pieno. I cit x.com

Guida completa per scegliere una guida turistica abilitataVerifiche chiare, differenze tra ruoli, canali affidabili e messaggi pronti per richiedere credenziali alla guida prima di prenotare. notizie.it