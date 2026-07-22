Una comunità in lutto Magagnini i valori che vanno oltre la vita

Da lanazione.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una comunità esprime cordoglio per la scomparsa di un noto commercialista e presidente dell’Ordine nella zona della Maremma. La figura era apprezzata sia per le competenze professionali che per il coinvolgimento umano. La notizia ha suscitato dolore tra colleghi e cittadini, che ricordano la sua presenza e il ruolo svolto nel territorio. La scomparsa ha lasciato un vuoto tra chi lo conosceva e lavorava con lui.

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Profondo cordoglio per la scomparsa di Angelo Magagnini, professionista conosciuto e stimato in tutta la Maremma non solo per le sue doti professionali di commercialista (ricoprendo anche il ruolo di presidente dell’Ordine) ma anche per quelle umane. Magagnini si è spento all’età di 93 anni e i funerali si svolgeranno oggi alle 16.30 a Castiglione, nella chiesa Santa Maria Goretti. "Il Comune di Castiglione – dice la sindaca, Elena Nappi – esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Angelo Magagnini, figura di riferimento della comunità, protagonista della vita amministrativa, professionale e sociale del paese. Era un uomo di grande competenza e integrità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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