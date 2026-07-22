Una comunità in lutto Magagnini i valori che vanno oltre la vita
Una comunità esprime cordoglio per la scomparsa di un noto commercialista e presidente dell’Ordine nella zona della Maremma. La figura era apprezzata sia per le competenze professionali che per il coinvolgimento umano. La notizia ha suscitato dolore tra colleghi e cittadini, che ricordano la sua presenza e il ruolo svolto nel territorio. La scomparsa ha lasciato un vuoto tra chi lo conosceva e lavorava con lui.
Profondo cordoglio per la scomparsa di Angelo Magagnini, professionista conosciuto e stimato in tutta la Maremma non solo per le sue doti professionali di commercialista (ricoprendo anche il ruolo di presidente dell’Ordine) ma anche per quelle umane. Magagnini si è spento all’età di 93 anni e i funerali si svolgeranno oggi alle 16.30 a Castiglione, nella chiesa Santa Maria Goretti. "Il Comune di Castiglione – dice la sindaca, Elena Nappi – esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Angelo Magagnini, figura di riferimento della comunità, protagonista della vita amministrativa, professionale e sociale del paese. Era un uomo di grande competenza e integrità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Battipaglia 1 celebra 80 anni di scoutismo: una festa tra storia, valori e comunitàIl Gruppo Scout AGESCI Battipaglia 1 ha festeggiato gli 80 anni di attività nel territorio, segnando quasi un secolo di presenza educativa.
Schianto fatale. In lutto una comunitàUn uomo di 52 anni è morto domenica in un incidente sulla Statale 45 nel Piacentino.
Argomenti più discussi: Ciao Gianni: la comunità piange Angelo Magagnini. Domani i funerali; Addio ad Angelo Magagnini, il commercialista di Castiglione; Castiglione della Pescaia: Il cordoglio di Acot per la scomparsa del dottor Magagnini.
- Riaprite il pronto soccorso di Trecenta - Appello del sindaco. Ma c'è anche una buona notizia: c'è un progetto di recupero per Casa Rossi, l'ex ospedale in centro a Trecenta. #trecenta #ulss5polesana #sanità facebook
Addio all’ingegner Giandomenico Mercuri, Marsica in luttoAVEZZANO Due comunità in lutto per l’improvvisa scomparsa di Giandomenico Mercuri, l’ingegnere morto ieri a soli 45 anni per un arresto cardio circolatorio. La notizia si è diffusa rapidamente ad ... ilmessaggero.it