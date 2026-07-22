Un nuovo gestore per il canile comunale di Milano | pubblicato il bando c’è tempo fino al 3 settembre

Notizia in breve

Il Comune di Milano ha pubblicato il bando di gara per affidare la gestione del canile comunale di via Aquila, con scadenza il 3 settembre. La procedura riguarda l'affidamento della gestione dell’area, con possibilità di presentare offerte entro la data stabilita. Il bando è accessibile online e riguarda le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti. La scelta del nuovo gestore avverrà attraverso questa procedura di evidenza pubblica.