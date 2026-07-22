Un nuovo gestore per il canile comunale di Milano | pubblicato il bando c’è tempo fino al 3 settembre
Il Comune di Milano ha pubblicato il bando di gara per affidare la gestione del canile comunale di via Aquila, con scadenza il 3 settembre. La procedura riguarda l'affidamento della gestione dell’area, con possibilità di presentare offerte entro la data stabilita. Il bando è accessibile online e riguarda le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti. La scelta del nuovo gestore avverrà attraverso questa procedura di evidenza pubblica.
Milano, 22 luglio 2026 – Il Comune di Milano cerca un nuovo gestore per il canile di via Aquila. È stato pubblicato online, infatti, il bando per la ricerca di un nuovo gestore per un servizio importante ed essenziale per la città a cui l'amministrazione dedica oltre 2,1 milioni di euro per i prossimi tre anni, con un aumento dell'importo a base di gara del 34% rispetto alla precedente gara. Il canile del Comune di Milano è in zona Forlanini e dal 2008 accoglie cani in difficoltà, sequestrati, cani rinvenuti sul territorio o ceduti per gravi motivi personali, in un'area che si estende per oltre 35mila metri quadrati, tra parco, aree sgambo, aree box e uffici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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