Durante la quinta edizione, sono stati ospitati personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e della televisione nel Levante ligure. Tra gli interventi, un’intervista a Panatta condotta da Vergassola ha attirato l’attenzione. La manifestazione si è conclusa con un grande afflusso di pubblico, confermandosi come evento di rilievo nella regione. La kermesse ha proposto diverse iniziative dedicate a vari settori, coinvolgendo artisti e professionisti del settore.

Cala il sipario su una quinta edizione scoppiettante, che ha portato i volti dello spettacolo, della musica, della televisione e molto altro nel Levante della Liguria. Stasera, dalle 21, sul molo dei Pescatori di Monterosso andrà in scena l’ultimo appuntamento di " Un mare di discorsi ", il festival itinerante che ospita i nomi della ribalta nazionale in location inconsuete e senza cercare i grandi numeri, ma piuttosto un’atmosfera di scambio e confidenza. Alle 21.30 il direttore artistico e ideatore della rassegna Dario Vergassola intervisterà Adriano Panatta, uno dei più grandi tennisti italiani di tutti i tempi. Vincitore del Roland... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Un mare di discorsi”. Vergassola intervista l’intramontabile Panatta

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