Intervista - Giuseppe Pedersoli ci parla con emozione del padre e rinnova il mito intramontabile di Bud Spencer

Notizia in breve

Il figlio di Bud Spencer ha raccontato con emozione il rapporto con il padre, ricordando i momenti condivisi e la figura che ha segnato diverse generazioni. In occasione di un anniversario speciale, sono stati organizzati eventi e celebrazioni per ricordare l’attore e sportivo, simbolo di un’epoca. Pedersoli ha parlato di come il suo legame con il padre abbia influenzato la sua vita e la memoria collettiva.