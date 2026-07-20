Intervista - Giuseppe Pedersoli ci parla con emozione del padre e rinnova il mito intramontabile di Bud Spencer
Il figlio di Bud Spencer ha raccontato con emozione il rapporto con il padre, ricordando i momenti condivisi e la figura che ha segnato diverse generazioni. In occasione di un anniversario speciale, sono stati organizzati eventi e celebrazioni per ricordare l’attore e sportivo, simbolo di un’epoca. Pedersoli ha parlato di come il suo legame con il padre abbia influenzato la sua vita e la memoria collettiva.
Quest’anno ricorre un’importante anniversario e IDGI ha intervistato in esclusiva Giuseppe Pedersoli il figlio del mitico Bud Spencer. Un anno pieno di commemorazioni ed eventi per ricordare un personaggio che e’ riuscito ad entrare nei cuori del publico di varie generazioni. Pedersoli ha poi da poco fatto parte della giuria del Premio Internazionale Cinearti “ La Chioma di Berenice “. IGDI: 10 anni della scomparsa di suo padre. Ho visto che c'è stato a Roma un evento e poi ce ne saranno altre durante l'anno. Giuseppe Pedersoli: Il 26, 27 e 28 giugno c'è stato un gigantesco tributo, in ricordo di Bud Spencer, al parco tematico... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Giuseppe Pedersoli intervistato da Emanuela Petroni - Cinecittà Word stagione 2026
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