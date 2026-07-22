un bkfc italy straordinario

Sabato 18 luglio, all’Arena Flegrea di Napoli, si è svolto un evento di BKFC Italy che ha attirato molta attenzione. La serata ha visto combattimenti tra diversi atleti, con diversi incontri disputati sul ring. La manifestazione ha avuto luogo in una location all’aperto, con un pubblico presente che ha assistito alle sfide di pugilato senza guantoni. L’evento ha riscosso grande successo tra gli appassionati di sport da combattimento.

Sabato 18 luglio, nella splendida cornice dell'Arena Flegrea di Napoli, è andato in scena BKFC Napoli, un evento destinato a rimanere nella storia degli sport da combattimento in Italia. Secondo i tanti che hanato l'evento è stato il BKFC Italy più bello di sempre. Un'organizzazione impeccabile, un'atmosfera straordinaria e un colpo d'occhio unico hanno reso la serata un autentico spettacolo, capace di conquistare il pubblico presente e gli addetti ai lavori arrivati da tutto il mondo. Il Bare Knuckle Fighting Championship rappresenta oggi la più importante organizzazione mondiale della disciplina, e il merito di averla portata in Italia, fino a Napoli, va alla determinazione e alla visione di Gabriel Rapisarda, che ha creduto fin dall'inizio in questo progetto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Danny Christie full fight bkfc Italy fight

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