Il concerto tenuto a Tor Vergata è stato trasmesso sul grande schermo, trasformandosi in un evento cinematografico. La serata, considerata memorabile da chi vi ha partecipato, ha lasciato un segno nella musica italiana. La proiezione al cinema ha permesso a un pubblico più ampio di rivivere l’esperienza del concerto. La registrazione dell’evento ha reso possibile questa diffusione su grande schermo.

Ultimo porta “TUTTO” al cinema: il concerto di Tor Vergata diventa un evento da vivere sul grande schermo. Chi c’era lo ricorda come una serata destinata a entrare nella storia della musica italiana. Chi non è riuscito a esserci, invece, avrà presto una seconda occasione. Ultimo ha annunciato ufficialmente che “TUTTO – Live a Tor Vergata” arriverà nelle sale cinematografiche dal 22 al 30 settembre, trasformando uno degli eventi musicali più imponenti degli ultimi anni in un’esperienza cinematografica. L’annuncio è arrivato attraverso una storia Instagram pubblicata dall’artista, che ha condiviso un breve estratto del film-concerto accompagnato da una semplice ma potente scritta: “TUTTO – Live a Tor Vergata. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ultimo porta “TUTTO” al cinema: il grande annuncio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DELITTO A PORTA ROMANA (1980) • Film Completo in HD

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ultimo. Il concerto dei record arriva sul grande schermo: “Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata” dal 22 al 30 settembre al cinema

Leggi anche: “Tutto così in fretta”. Cinema in lutto, addio al grande attore: l’annuncio della moglie, com’è morto

Argomenti più discussi: È attivo il nuovo servizio navetta serale a chiamata gratuita di TPL Linea; E dopo l’ultimo posto...: Questa volta possiamo soltanto migliorare; Moto3, in Germania vince Uriarte: Bertelle chiude terzo al fotofinish. HIGHLIGHTS; Jo Squillo in concerto. La festa di Porta Maggiore.

Ultimo porta TUTTO al cinema: il grande annuncioChi c’era lo ricorda come una serata destinata a entrare nella storia della musica italiana. Chi non è riuscito a esserci, invece, avrà presto una seconda occasione. Ultimo ha annunciato ufficialmente ... 361magazine.com