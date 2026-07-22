Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi sono al centro di voci di crisi nella trasmissione di UeD. Entrambi hanno rilasciato dichiarazioni, ma alcuni dettagli non quadrano. Lui ha affermato che non c’è nulla di serio, mentre lei ha lasciato intendere che ci siano state tensioni recenti. Le loro parole sembrano contraddirsi, alimentando i sospetti di una possibile rottura. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora.

In questi giorni si sta tornando a parlare di Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, in quanto pare che tra i due sia successo qualcosa di inaspettato. L’ex tronista di Uomini e Donne ha partecipato ad una cena a cui era presente anche la sua ex corteggiatrice Alessia Antonetti cosa che, stando a quanto sostengono molti, non sarebbe stata gradita da Elisa. Malgrado quest’ultima sia già intervenuta sulla faccenda per smentire la cosa, i pettegolezzi non si sono fermati. Ciro ed Elisa, così, si sono sentiti costretti ad intervenire nuovamente sui social per spiegare cosa stia succedendo realmente. Anche in questa circostanza, però, c’è chi sta mettendo in dubbio la veridicità delle loro affermazioni. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - UeD, Ciro ed Elisa in crisi? Parlano loro, ma qualcosa non torna: “Inutile che fingono”

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Uomini e donne, Ciro ed Elisa il loro amore anche dopo il programma

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