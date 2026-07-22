Il Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea ha scelto l’italiano Carlo Comporti come candidato alla presidenza dell’Esma, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. La decisione è stata presa durante la riunione degli ambasciatori dei 27 paesi membri. Il ministro dello sviluppo economico ha commentato che si tratta di un riconoscimento per l’Italia e il governo.

Il Consiglio Ue ha scelto, nel corso della riunione degli ambasciatori dei 27, l’italiano Carlo Comporti come candidato alla presidenza dell’Esma, l’Autorità europei degli strumenti finanziari e dei mercati. La scelta non costituisce un via libera definitivo ma va confermata dal Parlamento europeo. Comporti ha avuto la meglio sulla danese Karen Dortea Abelskov. Entrambi sono membri del Board dell’Esma. “È stato eletto comporti all’Esma, abbiamo vinto, è quattro mesi che ci lavoro”. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti esce dall’Aula della Camera, dove era entrato poco prima per tenere a breve il question time, per annunciare ai cronisti la notizia poco prima che arrivasse la comunicazione ufficiale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Esma, eletto Carlo Comporti. Giorgetti: «Riconoscimento per Italia e Governo»

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