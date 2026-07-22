A Kiev sono state rimosse diverse figure di rilievo nei vertici politici, con cambiamenti recenti in ruoli chiave. Nel frattempo, nella regione, l’artiglieria russa ha lanciato nuovi bombardamenti contro aree civili, causando danni e feriti. Le operazioni militari continuano con raid e attacchi che colpiscono zone non militari, mentre le tensioni tra le fazioni si intensificano.

Il conflitto in Ucraina. A Kiev sul fronte politico è in atto uno scontro generazionale con numerosi avvicendamenti in ruoli chiave. Sul campo intanto la Russia continua raid e bombardamenti su obiettivi civili. Servizio di Clara Iatosti. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, nuove rimozioni a Kiev. Bombe russe sui civili

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