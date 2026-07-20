Nella notte tra domenica e lunedì, le forze russe hanno attaccato le regioni di Zaporizhzhia e Kharkiv con nuovi bombardamenti, provocando almeno sei morti e decine di feriti, tra cui alcuni bambini. In un altro episodio, a Kiev è stato colpito un deposito di petrolio.

La guerra tra Russia e Ucraina continua a provocare vittime su entrambi i fronti. Nella notte tra domenica e lunedì le forze russe hanno lanciato nuovi bombardamenti contro le regioni di Zaporizhzhia e Kharkiv, causando almeno sei morti e decine di feriti, tra cui diversi bambini. In risposta, Kiev ha condotto un massiccio attacco con droni contro la regione di Mosca, colpendo un deposito di petrolio e un centro logistico. Bombe russe su Zaporizhzhia: due morti e decine di feriti. Secondo le autorità ucraine, le forze russe hanno impiegato bombe plananti per colpire la città di Zaporizhzhia. Il bilancio provvisorio parla di due vittime e 42 feriti, tra cui otto bambini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Thesocialpost.it - Ucraina, nuova pioggia di bombe russe: morti e decine di feriti, Kiev colpisce un deposito di petrolio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucraina, maxi attacco coi droni su Mosca: in fiamme raffineria di petrolio di Gazprom

Notizie e thread social correlati

Pioggia di bombe su Kiev e l'Ucraina, almeno 13 morti e decine di feritiNella notte, si sono verificati attacchi con bombe su Kiev e altre zone dell'Ucraina.

Guerra Ucraina-Russia, pioggia di missili e droni su Kiev: almeno 10 morti e decine di feriti, anche bambiniKiev è stata colpita da un intenso attacco durante la notte, con lanci di missili e droni kamikaze.

Temi più discussi: Russia e Ucraina, scambio di attacchi a lungo raggio; Ucraina, news guerra oggi: Kiev attacca, pioggia di droni contro la Russia; Ucraina, pioggia di droni sulla Russia: 7 morti in attacco a centro logistico; Rimpasto in Ucraina, Zelensky licenzia la premier Svyrydenko: gli scenari.

Pioggia di missili sull’Ucraina: 40 missili in un’ora. E Zelensky processa i generali x.com

Sei morti in un attacco russo a una nave mercantile turca. Kiev teme i missili balistici di MoscaOltre 400 droni diretti verso regione di Mosca Oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa, aggiungendo che la maggior pa ... msn.com

Ucraina, pioggia di missili su Kiev. Zelensky: Mosca ha colpito con oltre 40 razzi e 120 droniUn edificio a fuoco nel cuore di Kiev dopo l'attacco missilistico russo che nella ... msn.com