Uber e Toyota continuano la collaborazione iniziata nel settore delle tecnologie per veicoli a guida autonoma, puntando su mezzi ibridi, elettrici e usati per autisti e flotte. La partnership mira a promuovere una mobilità più sostenibile, con focus su veicoli che combinano tecnologie avanzate e sostenibilità ambientale. Entrambe le aziende intendono ampliare l'offerta di veicoli dedicati al trasporto condiviso, mantenendo il loro impegno nello sviluppo di soluzioni innovative nel settore.

Dopo essersi dedicati allo sviluppo di tecnologie per veicoli a guida autonoma, Toyota (mediante la sua filiale europea) e Uber hanno annunciato l'intenzione di proseguire la propria collaborazione con l'obiettivo di garantire una mobilità sostenibile condivisa. Con la stretta di mano, infatti, le parti puntano ad offrire agli autisti e i gestori di flotte che operano attraverso Uber di accedere a un'offerta dedicata di automobili a basse o zero emissioni, con soluzioni di finanziamento, leasing e assicurazione. L'accordo è costruito intorno all'approccio multi-pathway di Toyota, ritenuto adatto, per l'impostazione non "chiusa" ai soli veicoli elettrici, a rispondere alle differenti esigenze operative, economiche e infrastrutturali dei mercati europei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Uber e Toyota insieme: ibride, elettriche e usato per autisti e flotte

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