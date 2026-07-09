Il veleggiamento, praticato spesso con auto ibride, elettriche e termiche, consiste nel mantenere il veicolo in folle per risparmiare carburante. Originariamente utilizzato con auto a cambio manuale, questa tecnica si è diffusa con la crescita dei veicoli a basse emissioni. Consiste nel lasciar scorrere il veicolo senza accelerare, riducendo il consumo di carburante e l’usura del motore. La pratica viene adottata per ottimizzare l’efficienza durante la guida.

Per chi ha imparato a guidare con il cambio manuale, il veleggiamento non è altro che un procedere "in folle" evoluto. Non a caso, si sente nominare sempre più spesso dal momento in cui si sono diffuse le auto ibride ed elettriche. Noto in inglese anche come "coasting" o "sailing", si tratta di una tecnica di guida che permette, se utilizzata nella maniera corretta, di avanzare sfruttando l'energia cinetica e l'inerzia senza bisogno di accelerare né frenare. Da qui il termine che si rifà al mondo della vela. Disaccoppiando il motore dal cambio, le vetture possono così procedere a velocità costante con conseguente risparmio di carburante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Veleggiamento: come risparmiare sulle auto ibride, elettriche e termiche

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Nissan Qashqai e-POWER – Come guidarla come un'auto elettrica

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