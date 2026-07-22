Tuttosport – Mateta nuova insidia per Kolo Muani | Juve Carnevali e Massara riaprono il dossier sfumato

Notizia in breve

Mateta è tornato in corsa per il trasferimento in una squadra di Serie A, riaprendo le trattative che sembravano concluse. La società interessata ha ripreso i contatti con l’agente dell’attaccante, dopo che in passato aveva manifestato interesse. La trattativa coinvolge anche altri club, con incontri programmati nelle prossime settimane. Nessuna ufficialità è ancora arrivata, ma il giocatore potrebbe essere un’alternativa concreta nel mercato in corso.