Tuttosport – Mateta nuova insidia per Kolo Muani | Juve Carnevali e Massara riaprono il dossier sfumato
Mateta è tornato in corsa per il trasferimento in una squadra di Serie A, riaprendo le trattative che sembravano concluse. La società interessata ha ripreso i contatti con l’agente dell’attaccante, dopo che in passato aveva manifestato interesse. La trattativa coinvolge anche altri club, con incontri programmati nelle prossime settimane. Nessuna ufficialità è ancora arrivata, ma il giocatore potrebbe essere un’alternativa concreta nel mercato in corso.
2026-07-22 07:34:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Chiamateli pure i gemelli diversi. In fondo i due sono simili sotto tanti punti di vista, così come differiscono per altri aspetti, tuttavia appaiono legati indissolubilmente tra loro da destini incrociati. Randal Kolo Muani e Jean-Philippe Mateta potrebbero a breve scontrarsi di nuovo. Ancora una volta i due si ritrovano in lizza per lo stesso posto. Tradotto: c’è spazio per uno solo, l’altro dovrà mestamente lasciar spazio al collega. Dopo il duello a distanza di fine maggio per un posto tra i convocati di Didier Deschamps nella nazionale francese per il Mondiale, stavolta c’è in palio una maglia bianconera. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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