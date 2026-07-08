Kolo Muani-Juve la storia infinita | resta la distanza col PSG E c’è una nuova insidia

Da juventusnews24.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La trattativa tra la Juventus e Randal Kolo Muani prosegue, ma il club francese continua a essere il principale ostacolo. La distanza tra l’attaccante e il Paris Saint-Germain rimane invariata, mantenendo vivo il confronto tra le parti. Recentemente si è aggiunta una nuova insidia che complica ulteriormente la trattativa, senza che siano stati forniti dettagli specifici. La situazione resta in evoluzione, con la Juventus che cerca di superare gli ostacoli per portare il giocatore in Italia.

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nella corsa all’attaccante francese. La storia d’amore tra la  Juventus  e  Randal Kolo Muani  si è trasformata in una vera e propria  epopea di mercato, un libro che attende ancora il suo capitolo finale. L’avventura in bianconero dell’attaccante francese si era temporaneamente interrotta dopo appena  ventidue presenze complessive  e  dieci reti  tra campionato e coppe, collezionate sotto la guida tecnica di  Thiago Motta  e  Igor Tudor, prima del rientro a Parigi e del successivo prestito al  Tottenham. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata I passati tentativi dell’ex... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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KOLO MUANI JUVENTUS: Una storia INFINITA

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