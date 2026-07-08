La trattativa tra la Juventus e Randal Kolo Muani prosegue, ma il club francese continua a essere il principale ostacolo. La distanza tra l’attaccante e il Paris Saint-Germain rimane invariata, mantenendo vivo il confronto tra le parti. Recentemente si è aggiunta una nuova insidia che complica ulteriormente la trattativa, senza che siano stati forniti dettagli specifici. La situazione resta in evoluzione, con la Juventus che cerca di superare gli ostacoli per portare il giocatore in Italia.

nella corsa all’attaccante francese. La storia d’amore tra la Juventus e Randal Kolo Muani si è trasformata in una vera e propria epopea di mercato, un libro che attende ancora il suo capitolo finale. L’avventura in bianconero dell’attaccante francese si era temporaneamente interrotta dopo appena ventidue presenze complessive e dieci reti tra campionato e coppe, collezionate sotto la guida tecnica di Thiago Motta e Igor Tudor, prima del rientro a Parigi e del successivo prestito al Tottenham. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata I passati tentativi dell’ex... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani-Juve, la storia infinita: resta la distanza col PSG. E c’è una nuova insidia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

KOLO MUANI JUVENTUS: Una storia INFINITA

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Juve, tutto su Kolo Muani. Resta la distanza col Psg: Carnevali al lavoro

Kolo Muani alla Juve, si assottiglia la distanza col PSG: ecco cosa mancaLa Juventus cerca di concludere l'acquisto dell'attaccante francese, con l'obiettivo di riportarlo all'Allianz Stadium.

Temi più discussi: Juve-Kolo Muani, ci siamo! Carnevali accelera, accordo a un passo, al raduno ci sarà. I dettagli; Juve, Spalletti aspetta Kolo Muani: Carnevali non molla, serve l’intesa con il Psg; Juventus-Kolo Muani: chiusura a un passo, ecco quando arriva; Kolo Muani, accelerata Juve: Carnevali pronto al nuovo meeting e la posizione del Psg.

#Juventus, Carnevali: Distanza con il PSG per Kolo Muani, non ho incontrato Vlahovic. Su Sorloth, Martinez e Bruno Fernandes... calciomercato.com/liste/juventus… x.com

[Fabrizio Romano] La Juventus vuole Dibu Martínez come obiettivo prioritario per il ruolo di portiere. Sono iniziati i colloqui per chiedere informazioni su prezzo e dettagli del contratto, stipendio alto ma la Juve è interessata a esplorare l'operazione. Un'altra op reddit

Juventus, intrigo Kolo Muani: c'è distanza col Paris Saint-Germain sulla cifra e per l'Equipe il Tottenham sta provando ad inserirsiRandal Kolo Muani rimane l'obiettivo principale della Juventus per rinforzare il proprio reparto d'attacco. Anche dopo i cambiamenti radicali apportati nel management, il club bianconero reputa il fra ... calciomercato.com

Juve-PSG, accordo per la formula di trasferimento di Kolo Muani, ma i francesi vogliono 50 milioniIl PSG avrebbe aperto ad una cessione in prestito con obbligo di riscatto di Randal Kolo Muani: per la Juve ostacolo prezzo. tuttojuve.com