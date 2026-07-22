Il film di Christopher Nolan, arrivato nelle sale il 16 luglio, ha attirato molto pubblico in tutta Italia. Tuttavia, in Lombardia, l’interesse si ferma al quinto posto tra le regioni più coinvolte. La regione si colloca dietro a altre aree del nord e del centro, dove l’afflusso di spettatori è più elevato. La distribuzione degli spettatori varia significativamente tra le diverse zone del paese.

Milano, 22 luglio 2026 – La Lombardia è la quinta regione d'Italia più coinvolta dall'Odissea di Christopher Nolan, il film più atteso della stagione, arrivato nelle sale lo scorso 16 luglio. Lo dice l'Indice dell'Odissea (IOD) elaborato da Casinos.com, che ha misurato su Google Trends, in tutte le venti regioni, l'interesse per quattro ricerche legate al film. Per ciascuna delle venti regioni sono stati considerati quattro parametri di ricerca, scelti come argomenti anziché come semplici parole chiave: il film ("Odissea", 2026), il regista Christopher Nolan, la mitologia greca e la figura di Ulisse. Il rapporto e i punteggi assegnati. La Lombardia ha ottenuto 68,3 punti su 100. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutti pazzi per l’Odissea di Nolan, ma non in Lombardia. La regione è solo quinta per interesse

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