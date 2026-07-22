Tumore al seno per gli esami sul linfonodo sentinella si usa l' Ai | l' Oncologico di Bari brevetta la scoperta

Un ospedale di Bari ha brevettato un'intelligenza artificiale che analizza le ecografie mammarie per valutare lo stato dei linfonodi sentinella in pazienti con tumore al seno. La tecnologia permette di prevedere se sia necessario procedere con la biopsia, riducendo interventi invasivi. La scoperta, sviluppata dall’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, potrebbe essere adottata in Europa e rappresenta una novità nel campo della diagnosi.

Diagnosi del tumore al seno: dalla Puglia arriva la svolta che riduce la chirurgia invasiva e conquista l'Europa. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari brevetta l’IA per il linfonodo sentinella, offrendo uno strumento che analizza le ecografie mammarie per prevedere lo stato dei linfonodi ed evitare la biopsia quando non necessaria. Un traguardo scientifico che riduce lo stress psicologico e le complicanze post-operatorie delle pazienti, dimostrando la capacità della ricerca di porre la qualità di vita al primo posto.Oltre all’Ufficio italiano brevetti e marchi, anche l’Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office) ha concesso all’Istituto il brevetto per il “Sistema e metodo per classificare lo stato metastatico di un linfonodo sentinella”. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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Blue Dye vs Radiotracer: How Sentinel Nodes Are Found in Breast Surgery

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