Trump | Se Houthi bloccheranno Mar Rosso ce ne occuperemo

Gli Stati Uniti hanno dichiarato che, se gli Houthi dello Yemen bloccheranno il Mar Rosso, interverranno. Attualmente, il blocco non si è verificato. La dichiarazione è stata rilasciata da un rappresentante ufficiale, che ha precisato che gli Stati Uniti monitorano la situazione e sono pronti a intervenire in caso di blocco. Non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni specifiche o tempi di intervento.

I l blocco del Mar Rosso da parte degli Houthi dello Yemen “non è ancora successo” e nel caso gli Usa se ne occuperanno. Lo ha dichiarato il presidente Usa, Donald Trump, rispondendo alla domanda di un giornalista che gli ha chiesto quanto sia preoccupato per un possibile blocco del Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi, che aprirebbe un nuovo fronte. “Finora non è successo, potrebbe succedere ma noi ci occupiamo delle cose. Se dovesse succedere qualcosa del genere ce ne occuperemo”, ha risposto Trump. E ancora: “Lo abbiamo fatto in passato con gli Houthi e non sentiamo di loro da un po’ da quando abbiamo fatto circa 45 giorni di azioni potenti contro gli Houthi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Trump anuncia que EE.UU. tomará medida si los hutíes bloquean el mar Rojo

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