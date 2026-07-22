Truffa nel fotovoltaico per 2,8 milioni di euro a Cremona | condannato un immobiliarista e due amministratori di società

Notizia in breve

Un uomo coinvolto nel settore immobiliare e due amministratori di società sono stati condannati per una truffa da 2,8 milioni di euro nel settore fotovoltaico. L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza di Crema e coordinata dalla Procura di Cremona, ha accertato un sistema fraudolento legato a investimenti in impianti solari. Le autorità hanno sequestrato beni e denaro riconducibili ai tre imputati. La sentenza è stata emessa nelle ultime settimane.