Truffa nel fotovoltaico per 2,8 milioni di euro a Cremona | condannato un immobiliarista e due amministratori di società

Da ilgiorno.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo coinvolto nel settore immobiliare e due amministratori di società sono stati condannati per una truffa da 2,8 milioni di euro nel settore fotovoltaico. L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza di Crema e coordinata dalla Procura di Cremona, ha accertato un sistema fraudolento legato a investimenti in impianti solari. Le autorità hanno sequestrato beni e denaro riconducibili ai tre imputati. La sentenza è stata emessa nelle ultime settimane.

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Cremona, 22 luglio 2026 – I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Crema, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cremona, nella persona del Sostituto Procuratore Andrea Figoni, hanno accertato l'esistenza e l'anomala gestione di tre società formalmente operanti nel settore delle costruzioni e riconducibili ad un immobiliarista cremonese che dal 2016 in poi, hanno emesso fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo di oltre 2.800.000 euro in favore di diverse società operanti nel settore del fotovoltaico e delle costruzioni, al solo fine di consentire a queste ultime un significativo risparmio d'imposta. https:www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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