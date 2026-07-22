Truffa nel fotovoltaico per 2,8 milioni di euro a Cremona | condannati un immobiliarista e due amministratori di società

Notizia in breve

Due amministratori di società e un immobiliarista sono stati condannati per una truffa nel settore fotovoltaico che ha causato danni di 2,8 milioni di euro. L'inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza di Crema e coordinata dalla Procura, ha accertato l'uso di documenti falsi e pratiche fraudolente per ottenere finanziamenti pubblici e privati. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Cremona.