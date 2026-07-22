Tributo a Bob Marley letture e danze popolari | cosa fare stasera a Bergamo e provincia
Stasera a Bergamo e provincia sono in programma diverse iniziative. Si terrà un omaggio a Bob Marley al “Sottozero Summer Festival” di Bagnatica, mentre ad Albino si svolgerà l’estivo Spritz&Burger. Alla Madonna della Castagna ci sarà una festa, e si prosegue con cinema all’aperto e un tributo agli ACDC al “San Paolo D’Argon Beer Fest”. Inoltre, sono previste letture di gruppi e danze popolari a Nembro.
L’estivo Spritz&Burger ad Albino, la festa alla Madonna della Castagna, cinema all’aperto, il tributo agli AcDc a “San Paolo D’Argon Beer Fest – Musica e passione Birra ‘N Banda”, l’omaggio a Bob Marley al “Sottozero Summer Festival” di Bagnatica, gruppi di lettura, danze popolari a Nembro e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 22 luglio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a metà settembre sotto i Colli di Città Alta torna la festa della Madonna della Castagna. Tutti i giorni pranzo e cena servizio bar e cucina bergamasca, pizza. Quest’anno torna anche l’hamburgeria e panini con la salamella. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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