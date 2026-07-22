Tributo a Bob Marley letture e danze popolari | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Notizia in breve

Stasera a Bergamo e provincia sono in programma diverse iniziative. Si terrà un omaggio a Bob Marley al “Sottozero Summer Festival” di Bagnatica, mentre ad Albino si svolgerà l’estivo Spritz&Burger. Alla Madonna della Castagna ci sarà una festa, e si prosegue con cinema all’aperto e un tributo agli ACDC al “San Paolo D’Argon Beer Fest”. Inoltre, sono previste letture di gruppi e danze popolari a Nembro.