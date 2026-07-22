Treviglio la Pro Loco salva un affresco dalla demolizione | verrà esposto al museo La Porta del Cielo

Un affresco è stato recuperato e salvato dalla demolizione a Treviglio. L’opera, raffigurante la Madonna con il Bambino, è attribuita al pittore Giacomo Belotti. La Pro Loco ha contribuito al suo salvataggio. L’affresco sarà esposto nel museo parrocchiale La Porta del Cielo, dove entrerà a far parte del patrimonio locale. Originariamente destinato alla demolizione, l’opera è stata recuperata e restituita alla comunità.

Treviglio. Un affresco destinato alla demolizione è stato recuperato e restituito alla città. La Madonna col Bambino di Giacomo Belotti, pittore di origini bresciane ma trevigliese d’adozione, entra a far parte del patrimonio del museo parrocchiale La Porta del Cielo. L’opera sarà presentata in occasione della festa di Sant’Anna e inaugurerà il nuovo percorso dedicato al rapporto tra il museo e l’arte contemporanea. Il dipinto murale, realizzato nel 1953, era collocato nel portichetto d’ingresso di una storica villa liberty costruita tra il 1924 e il 1925 in via Montello, all’angolo con via Visconti. Con la demolizione dell’edificio, l’affresco rischiava di essere cancellato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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