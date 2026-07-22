È stato firmato il nulla osta per i funerali di Alessandro Magnani, conosciuto come Magnaus, morto il 14 luglio al pronto soccorso di un ospedale dopo un incidente stradale. L’incidente si è verificato il giorno prima sulla strada periferica di Campagnola, in via Picenardi, in località Cognento, quando è stato investito da una bicicletta. La famiglia ha donato gli organi, e tra i messaggi di addio è stato scritto che Alessandro “rivivrà”.

di Antonio Lecci È stato rilasciato il nulla osta per i funerali di Alessandro Magnani, detto Magnaus, deceduto il 14 luglio al Maggiore di Parma, dove era stato trasportato d’urgenza il giorno prima in seguito a un incidente stradale accaduto alla periferia di Campagnola, in via Picenardi, in località Cognento. Dopo che è stata eseguita l’autopsia, richiesta dalla Procura della Repubblica per fare piena chiarezza sulle cause del decesso, è stata autorizzata la restituzione del corpo ai familiari, con i funerali – affidati alla Croce Verde – che si svolgeranno il prossimo venerdì 24 luglio alle 13,45. Le esequie partiranno dalla Casa funeraria Croce Verde di Reggio per raggiungere alle 14 la chiesa dell’Immacolata Concezione di via Bismantova, sempre in città, per officiare la messa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Travolto dalla bici di Belli. L’ultimo gesto d’amore: "Alessandro rivivrà, ha donato gli organi"

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