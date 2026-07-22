Trasporti | Regione Lazio dal 27 luglio servizio ferrovia Roma-Lido prolungato fino alle 22 | 30

A partire dal prossimo 27 luglio, la ferrovia Roma-Lido prolungherà il servizio fino alle ore 22:30. Questa importante notizia è stata comunicata dalla Regione Lazio. È previsto che, a partire da maggio 2024, l’ultima corsa partirà alle ore 21, a causa dei lavori di ammodernamento e potenziamento della linea aerea attualmente in corso, gestiti da Rfi. Prolungamento del servizio per i pendolari. Su richiesta dell’assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, e a seguito di un confronto approfondito con le aziende regionali e Rfi, è stata accolta la necessità di prolungare l’orario di servizio della ferrovia. Questa decisione è stata presa per venire incontro alle esigenze dei pendolari, che richiedono maggiore flessibilità negli orari di viaggio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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