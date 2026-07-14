Bioparco di Roma aperto fino alle 21.30 | cosa fare il 17 e 18 luglio

Da ilfaroonline.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il bioparco di Roma rimarrà aperto fino alle 21.30 nei giorni 17 e 18 luglio. I visitatori potranno osservare gli animali nelle ore serali, ascoltare i racconti dei guardiani e scoprire come si trasforma il parco dopo il tramonto. L’apertura prolungata permette di vivere un’esperienza diversa, con ambienti e comportamenti degli animali visibili in orari insoliti. La serata offre anche la possibilità di partecipare a visite guidate e attività tematiche.

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Roma, 14 luglio 2026 – Osservare gli animali nelle ore serali, ascoltare i racconti dei guardiani e scoprire come cambia la vita all’interno del parco dopo il tramonto. Venerdì 17 e sabato 18 luglio torna l’appuntamento con “Il Bioparco al Tramonto”, l’iniziativa che prevede l’ apertura straordinaria del Bioparco di Roma fino alle 21.30, con ultimo ingresso alle 20.30. Bioparco di Roma aperto fino alle 21.30. L’evento proseguirà ogni venerdì e sabato fino al 1° agosto 2026. Nei 17 ettari del giardino zoologico, nel cuore di Villa Borghese, i visitatori potranno osservare gli animali sotto una luce diversa e partecipare ai talk organizzati dai guardiani, che racconteranno caratteristiche, abitudini e curiosità delle diverse specie ospitate. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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