Transizione ecologica per l’84% degli italiani è cruciale ma spaventano i costi Il sondaggio e le sfide per il futuro

La crisi climatica richiede interventi profondi, ma per realizzarli serve il sostegno e la fiducia dei cittadini. Partendo da questa consapevolezza, il WWF Italia ha pubblicato l'Atlante Ambiente Bene Comune, un documento che raccoglie le riflessioni di un forum interdisciplinare e i dati di un sondaggio nazionale curato da EMG Different. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Notizie dal mondo ASviS – Ipsos: come cambia la percezione degli italiani sulla transizione ecologica?Secondo un rapporto pubblicato il 21 aprile 2026, il Comitato di Redazione del sito ASviS ha condiviso i risultati di una ricerca condotta da Ipsos...

Sostenibilità, Grandi (Comune Milano): "Transizione ecologica necessaria per benessere e costi"Il Comune di Milano ha dichiarato che la transizione ecologica è fondamentale per migliorare il benessere e ridurre i costi.

Temi più discussi: Comunicati stampa - Transizione ecologica, 70 milioni per l’autoconsumo energetico degli edifici pubblici dei comuni. L'assessore Piu: Partiamo con un progetto pilota da 14 milioni destinato ai comuni sopra i 20 mila abitanti; Idrogeno rinnovabile, al via due iniziative per la Puglia: risorse per 20 milioni di euro; Cervere accelera sulla transizione ecologica: al via il quarto lotto della nuova illuminazione pubblica; L'84% degli italiani vuole la transizione ecologica: dal Wwf tre rotte per trasformare il consenso in azione.

Per #ElenaRocchi il ddl è uno strumento essenziale per lo sviluppo della regione che unisce con equilibrio ed efficacia la necessità di transizione ecologica e l'attenzione alla tutela del territorio, voteremo favorevolmente #opencrpiemonte x.com

Transizione ecologica, l'assessora Ciliento spiega la 'sfida verde' della Puglia: Energie pulite e riciclo dei rifiutiIn un'intervista a BariToday, la componente della Giunta Decaro illustra le strategie per il futuro della regione: dal contrasto ai cambiamenti climatici e agli incendi, fino al nuovo Piano per l'econ ... baritoday.it

E allora riaprire i navigli per una città più adatta al caldo? reddit

Transizione ecologica, 70 milioni per l’autoconsumo energetico degli edifici pubblici dei comuniCAGLIARI (ITALPRESS) – La Regione offre un’occasione ai Comuni sardi per compiere un nuovo e significativo passo nel percorso verso la transizione ecologica. Si tratta di un programma di incentivi, in ... italpress.com