Transizione ecologica per l’84% degli italiani è cruciale ma spaventano i costi Il sondaggio e le sfide per il futuro
L’84% degli italiani considera la transizione ecologica fondamentale, ma teme i costi associati. Un sondaggio nazionale condotto da EMG Different, inserito nell’Atlante Ambiente Bene Comune del WWF Italia, evidenzia questa preoccupazione. Il documento raccoglie anche le opinioni di un forum interdisciplinare, sottolineando la necessità di coinvolgimento e fiducia dei cittadini per attuare interventi profondi contro la crisi climatica.
La crisi climatica richiede interventi profondi, ma per realizzarli serve il sostegno e la fiducia dei cittadini. Partendo da questa consapevolezza, il WWF Italia ha pubblicato l'Atlante Ambiente Bene Comune, un documento che raccoglie le riflessioni di un forum interdisciplinare e i dati di un sondaggio nazionale curato da EMG Different. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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