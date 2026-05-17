Notizie dal mondo ASviS – Ipsos | come cambia la percezione degli italiani sulla transizione ecologica?
Secondo un rapporto pubblicato il 21 aprile 2026, il Comitato di Redazione del sito ASviS ha condiviso i risultati di una ricerca condotta da Ipsos sulla percezione degli italiani riguardo alla transizione ecologica. Lo studio analizza come questa percezione sia mutata nel tempo, evidenziando variazioni nelle opinioni e nei livelli di consapevolezza tra la popolazione. I dati raccolti forniscono un quadro aggiornato sulle opinioni pubbliche in merito alle politiche di sostenibilità e alle sfide ambientali che il Paese si trova ad affrontare.
Riproponiamo il testo di Ivan Manzo del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato il 21 aprile 2026. Secondo l’indagine condotta per l’ASviS, cresce la consapevolezza sull’Agenda 2030 dell’Onu, ma cala il senso di urgenza. Gli italiani delegano al governo il ruolo guida e mettono la salute al primo posto. La transizione ecologica resta un obiettivo comune, ma arretra la percezione collettiva di metterla in atto con urgenza, scavalcata da altre priorità sociali ed economiche con cui italiani e italiane devono fare i conti nell’immediato. È quanto emerge dall’indagine realizzata da Ipsos per l’... 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Sullo stesso argomento
Notizie dal mondo ASviS, il 13 marzo l’evento ASviS sull’impatto del Pnrr sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.
Notizie dal mondo ASviS, la fine della privacy: come la sorveglianza di massa si sta diffondendo nel mondoRiproponiamo il testo di Maddalena Binda, Comitato di Redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato il 31 marzo...
A Milano l'evento di apertura della decima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall'ASviS, dal titolo Ritorno al futuro. Investimenti e politiche sostenibili in un mondo instabile. L'evento è diviso in due sessioni, una di mattina e una nel po x.com
A Milano l'evento di apertura della decima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall'ASviS, dal titolo Ritorno al futuro. Investimenti e politiche sostenibili in un mondo instabile. L'evento è diviso in due sessioni, una di mattina e una nel po - Facebook facebook
ASviS, al Festival dello sviluppo sostenibile a Torino l'evento 'Processo all’intelligenza artificiale'Nel quadro degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l’Intelligenza Artificiale rappresenta una delle sfide più controverse del nostro tempo: strumento decisivo per accelerare la transizio ... ansa.it
ASviS, Festival dello Sviluppo Sostenibile: La città delle donne. Spazi, servizi e lavoro per una nuova idea di cittadinanzaLa città delle donne. Spazi, servizi e lavoro per una nuova idea di cittadinanza: dall’Oratorio San Filippo Neri a Bologna inizia la seconda settimana della decima edizione del Festival dello Sviluppo ... ansa.it