Notizie dal mondo ASviS – Ipsos | come cambia la percezione degli italiani sulla transizione ecologica?

Secondo un rapporto pubblicato il 21 aprile 2026, il Comitato di Redazione del sito ASviS ha condiviso i risultati di una ricerca condotta da Ipsos sulla percezione degli italiani riguardo alla transizione ecologica. Lo studio analizza come questa percezione sia mutata nel tempo, evidenziando variazioni nelle opinioni e nei livelli di consapevolezza tra la popolazione. I dati raccolti forniscono un quadro aggiornato sulle opinioni pubbliche in merito alle politiche di sostenibilità e alle sfide ambientali che il Paese si trova ad affrontare.

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