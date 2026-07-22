Un operaio di 58 anni è morto dopo essere caduto all’interno di un capannone industriale nella zona industriale di Galatone, in provincia di Lecce. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della caduta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia sul lavoro nella zona industriale del Leccese. Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi nella zona industriale di Galatone, in provincia di Lecce, dove un operaio di 58 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dall’interno di un capannone. La vittima è A.G., residente a Galatone e dipendente di un’azienda specializzata nel settore della sicurezza stradale. Caduta da circa sette metri: inutili i soccorsi. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’uomo sarebbe caduto da un’altezza di circa sette metri mentre stava svolgendo un intervento all’interno della struttura aziendale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia sul lavoro a Galatone: operaio muore dopo una caduta in un capannone industriale

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