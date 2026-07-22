Tour de France Pogacar resta in giallo Domani il fenomeno sloveno protagonista nella tappa di Merlette?
Tadej Pogacar ha mantenuto la maglia gialla durante la diciassettesima tappa del Tour de France 2026, che si è svolta tra Chambéry e Voiron, lunga 174,7 km. La giornata si è svolta senza grandi variazioni nella classifica generale, con il ciclista sloveno che ha percorso la tappa senza subire cambiamenti significativi. Domani, è prevista una nuova tappa a Merlette, con Pogacar come protagonista atteso.
Giornata di ordinaria amministrazione per la maglia gialla Tadej Pogacar (UAE Emirates) nella diciassettesima tappa del Tour de France 2026, la Chambéry-Voiron di 174,7 km. Il rappresentante della UAE Emirates non corre alcun rischio e, insieme alla sua squadra, lascia andare in fuga il gruppo dei velocisti, tagliando il traguardo con un ritardo di 8'45" dal vincitore di tappa Jasper Philipsen (Alpecin Premier-Tech). Domani è in programma la diciottesima frazione, la Voiron-Orcières-Merlette di 185,2 km, che potrebbe vedere nuovamente il fenomeno sloveno tra i grandi protagonisti. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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