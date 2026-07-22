Tour de France Pogacar resta in giallo Domani il fenomeno sloveno protagonista nella tappa di Merlette?

Notizia in breve

Tadej Pogacar ha mantenuto la maglia gialla durante la diciassettesima tappa del Tour de France 2026, che si è svolta tra Chambéry e Voiron, lunga 174,7 km. La giornata si è svolta senza grandi variazioni nella classifica generale, con il ciclista sloveno che ha percorso la tappa senza subire cambiamenti significativi. Domani, è prevista una nuova tappa a Merlette, con Pogacar come protagonista atteso.