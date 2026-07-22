Tour de France durante la diretta Rai compare per errore il tweet sul cocomero ghiacciato | la gaffe fa il giro del web

Durante la trasmissione in diretta del Tour de France, un tweet sul “cocomero ghiacciato” è stato mostrato accidentalmente sullo schermo. La gaffe si è verificata a causa di un errore di gestione grafica, che ha portato alla visualizzazione non prevista di un messaggio sui social. L’incidente è diventato subito virale sui social network, evidenziando come un attimo di disattenzione possa trasformarsi in un episodio di pubblico interesse.

A volte basta un attimo di disattenzione, un click fuori posto, un layer grafico attivato nel momento sbagliato. E la televisione, quella in diretta, ti ricorda che dietro le telecamere ci sono esseri umani. Con le loro pause pranzo, le loro battute tra colleghi, i loro cocomeri ghiacciati a metà pomeriggio. È successo durante la diretta del Tour de France su Rai 2, quando per pochi istanti è comparso in sovrimpressione un messaggio che non avrebbe dovuto essere lì. “Cocomero ghiacciato e tappa di montagna al #tdf2026. E chi m’ammazza? Probabilmente Roggero #RAITOUR”. Questo il testo integrale del tweet apparso sullo schermo mentre il plotone affrontava una delle salite più dure della Grande Boucle. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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