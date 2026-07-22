Toto Wolff ha commentato le voci sulla possibilità che la Ferrari voglia ingaggiare Kimi Antonelli, affermando che avrebbero dovuto pensarci sette anni fa. Antonelli, 19 anni, sta vivendo una stagione eccezionale e si sta affermando come uno dei talenti più promettenti in Formula 1. La discussione sul suo futuro nel motorsport è diventata centrale tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Dopo una prima parte di stagione super, Kimi Antonelli si candida a vincere il Mondiale di Formula 1 a soli 19 anni. Tanti ferraristi sognano di vedere un giorno il pilota emiliano in Ferrari, ma Toto Wolff, AD della Mercedes ha altre idee: "Siamo consapevoli che la Rossa voglia un pilota italiano, ma Kimi è un pilota Mercedes da quando aveva undici anni - ha detto il 54enne a RTBF -. La Ferrari avrebbe dovuto farlo sei o sette anni fa, invece di rendersi conto solo ora di avere un buon pilota italiano. Certo, faranno di tutto per avere un pilota italiano"., E ancora: "Come gestisco la pressione che Kimi ha su di lui? I genitori, ad esempio, si stanno affacciando a un mondo che non conoscono - ha proseguito Wolff -. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Toto Wolff stuzzica la Ferrari: "Lo so che vorrebbero Kimi Antonelli, ma doveva pensarci sette anni fa"

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