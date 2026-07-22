Toto Wolff ha commentato la situazione di Andrea Kimi Antonelli, affermando che la Ferrari avrebbe dovuto ingaggiarlo sette anni fa. Ora, secondo Wolff, la scuderia farà di tutto per acquisirlo. Antonelli, pilota italiano, si è affermato come uno dei protagonisti emergenti della Formula 1, con numerosi successi che hanno portato l’Italia al centro dell’attenzione nel motorsport.

Andrea Kimi Antonelli è indubbiamente diventato uno dei volti di riferimento della nuova F1. L’emiliano a suon di vittorie e podi ha riportato l’Italia sul tetto del mondo, con il sogno di un titolo iridato sempre più vivo. Merito anche di Toto Wolff, uno dei primi nel paddock a credere nelle potenzialità del giovane azzurro, affidandogli il sedile in Mercedes al posto di una leggenda del calibro di Lewis Hamilton. Ad oggi il Team Principal della Mercedes si può godere appieno i risultati della sua scommessa, sperando che Antonelli riesca a reggere le pressioni della stampa. Il manager austriaco, in un’intervista al sito belga Rtbf, ha infatti risposto così alla domanda sulle aspettative create intorno al suo pilota: “I suoi genitori si stanno affacciando in un mondo che non conoscono. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Toto Wolff punge la Ferrari: “Avrebbero dovuto prendere Antonelli 7 anni fa, ora faranno di tutto per averlo”

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