Un uomo di 47 anni, residente in Francia e originario della provincia di Cuneo, è stato arrestato a Gallipoli in un hotel. L’arresto è stato disposto dalla Procura di Pesaro in seguito a un ordine di carcerazione. L'uomo era rientrato in Italia dopo sette anni.

È stato tratto in arresto un pregiudicato 47enne, originario della provincia di Cuneo ma residente in Francia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pesaro. L’uomo, condannato per furto aggravato, è stato individuato e fermato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Gallipoli mentre soggiornava in una struttura ricettiva a pochi chilometri dalla città, dopo essere rientrato in Italia dalla Francia dopo sette anni di assenza. La condanna e i fatti contestati Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella giornata di ieri, quando gli agenti hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Torna in Italia dalla Francia dopo 7 anni, arrestato 47enne in una struttura ricettiva di Gallipoli

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