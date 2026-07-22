Da oggi a domenica, Cesenatico ospita la nuova edizione di CesenaticoNoir, il festival dedicato alla letteratura gialla, thriller e poliziesca. La manifestazione prevede incontri con gli autori, reading e laboratori, attirando appassionati del genere nella località sulla Riviera. La kermesse si svolge fino a domenica, con eventi che spaziano dal dark romance al thriller, portando il pubblico nel mondo della narrativa criminale.

Torna in Riviera CesenaticoNoir, il festival dedicato alla letteratura gialla, thriller e poliziesca. Da oggi a domenica, Cesenatico sarà il centro degli appassionati del genere, con proposte che spaziano dal dark romance al thriller, attraverso incontri con gli autori, reading e laboratori. I maestri del noir incontrano i lettori sul porto canale e sul lungomare, per un grande evento organizzato da Confesercenti per la direzione artistica di Stefano Tura, con il contributo del Comune di Cesenatico e della Regione Emilia-Romagna. Tra gli ospiti più attesi ci sono Carlo Lucarelli, Chiara Moscardelli, Rosa Teruzzi, Daniele Mencarelli, Diego Lama, Giuliano Pasini, Grazia Verasani, Alessandro Bongiorni, Livia Sambrotta, Filippo Venturi ed Elena Campani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna Cesenatico Noir. La Riviera si tinge di giallo

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