Torna Cesenatico Noir La Riviera si tinge di giallo

Da ilrestodelcarlino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da oggi a domenica, Cesenatico ospita la nuova edizione di CesenaticoNoir, il festival dedicato alla letteratura gialla, thriller e poliziesca. La manifestazione prevede incontri con gli autori, reading e laboratori, attirando appassionati del genere nella località sulla Riviera. La kermesse si svolge fino a domenica, con eventi che spaziano dal dark romance al thriller, portando il pubblico nel mondo della narrativa criminale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Torna in Riviera CesenaticoNoir, il festival dedicato alla letteratura gialla, thriller e poliziesca. Da oggi a domenica, Cesenatico sarà il centro degli appassionati del genere, con proposte che spaziano dal dark romance al thriller, attraverso incontri con gli autori, reading e laboratori. I maestri del noir incontrano i lettori sul porto canale e sul lungomare, per un grande evento organizzato da Confesercenti per la direzione artistica di Stefano Tura, con il contributo del Comune di Cesenatico e della Regione Emilia-Romagna. Tra gli ospiti più attesi ci sono Carlo Lucarelli, Chiara Moscardelli, Rosa Teruzzi, Daniele Mencarelli, Diego Lama, Giuliano Pasini, Grazia Verasani, Alessandro Bongiorni, Livia Sambrotta, Filippo Venturi ed Elena Campani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

torna cesenatico noir la riviera si tinge di giallo
© Ilrestodelcarlino.it - Torna Cesenatico Noir. La Riviera si tinge di giallo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Castroreale si tinge di noir: il Mystery Festival riporta il giallo tra i vicoli del borgoCastroreale si appresta ad accogliere il Mystery Festival, evento che porta il genere giallo tra i vicoli del borgo.

CORTONA SI TINGE DI GIALLO: L’ENERGIA DEI GIOVANI AGRICOLTORI PER IL FUTURO DEL TERRITORIODurante la quattordicesima edizione di Agri Young a Cortona, si è respirata un’energia forte tra i giovani agricoltori, che hanno mostrato entusiasmo...

Argomenti più discussi: Cesenatico Noir al via! I dettagli del programma; Cesenatico Noir, presentata la nuova edizione: da domani cinque giorni tra misteri, libri e musica; Cesenatico Noir apre con Vera Buck: quattro serate di thriller.

Torna 'CesenaticoNoir', l'edizione 2026 tra Dark Romance e i maestri del ThrillerTorna, giunto alla nona edizione, 'Cesenatico Noir' festival della letteratura del mistero che, dal 22 al 26 luglio, vedrà andare in scena - sul Porto Canale e sul Lungomare della città romagnola - ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web