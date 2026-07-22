La 35enne è stata trovata senza vita nel suo appartamento di via Paisiello, nel quartiere Barriera di Milano. Il corpo era nascosto all’interno di un letto contenitore. Gli investigatori stanno seguendo una nuova pista nel caso, mentre emergono dettagli inquietanti sulla morte della donna.

La 35enne è stata trovata morta nell’appartamento di Barriera. Emergono nuovi inquietanti dettagli sul caso di Daniela Florea, la donna di 35 anni trovata senza vita nel suo appartamento di via Paisiello, nel quartiere Barriera di Milano. Il corpo, secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, era stato nascosto all’interno di un letto contenitore, avvolto in un telo, particolare che rafforza i sospetti degli inquirenti sulla natura del delitto. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio e nelle prossime ore l’autopsia potrebbe fornire risposte decisive sia sulle cause della morte sia sul momento esatto del decesso. Il cadavere nascosto nel letto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Notizieaudaci.it - Torino, il corpo nascosto nel letto contenitore: il giallo di Daniela Florea si infittisce, gli investigatori seguono una nuova pista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Daniela Florea trovata morta in un letto contenitore: casa in ordine, gli investigatori cercano risposteDaniela Florea, 35 anni, è stata trovata morta in un letto contenitore nell’appartamento di via Paisiello, nel quartiere Barriera di Milano a Torino.

Leggi anche: Triplice omicidio a Roma, è caccia al killer: gli investigatori seguono la pista passionale

Temi più discussi: Torino, donna morta: il corpo nascosto nel cassettone del letto; Daniela? Sta bene diceva il suo ex. Ma la mamma di Barriera era già morta; Trovata morta, avvolta in un lenzuolo e nascosta nel cassettone sotto il letto: c’è un indagato; Daniela Florea trovata morta nel letto contenitore: il corpo era avvolto in un telo.

Daniela Florea, corpo nel letto contenitore. Casa in ordine e nessun segno di effrazione: cosa non tornaUn ritrovamento agghiacciante, un appartamento in perfetto ordine e una fitta rete di ombre su cui la Procura sta cercando di fare luce. Si fondono questi elementi nel giallo di via Paisiello, ... leggo.it

Torino, donna morta in casa: avvolta in un lenzuolo e nascosta nel cassettone del lettoLeggi su Sky TG24 l'articolo Torino, donna morta in casa: avvolta in un lenzuolo e nascosta nel cassettone del letto ... tg24.sky.it