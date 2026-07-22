Tony Khan ha commentato la programmazione degli eventi WWE, definendola una strategia “predatoria” per la sovrapposizione con gli show principali dell’AEW. Khan ha anche aperto alla possibilità di includere la Hall of Fame dell’AEW, senza specificare se ci siano accordi o piani concreti in atto. La discussione si concentra sulle scelte di programmazione della WWE e sulle implicazioni per gli eventi di entrambe le organizzazioni.

Tony Khan è tornato a parlare della scelta della WWE di programmare i propri Premium Live Event in contemporanea con gli show più importanti della AEW, definendo questa strategia come una “pratica predatoria”. Pur ribadendo che considera questa situazione anche un riconoscimento della crescita della sua compagnia, il presidente della AEW ritiene che si tratti di una precisa mossa per ostacolare la concorrenza. Intervenuto al Battleground Podcast, Khan ha commentato la decisione della WWE di organizzare WWE x AAA World Collide nello stesso giorno di AEW All Out, con entrambi gli eventi previsti nell’area di Chicago. Secondo Khan, la situazione va letta da più prospettive: “Probabilmente è un po’ tutto questo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Tony Khan senza filtri: “La strategia sugli eventi della WWE è predatoria” poi apre alla Hall of Fame AEW

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