AEW | Tony Khan non esclude la possibilità di una Hall of Fame targata All Elite

Da zonawrestling.net 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La All Elite Wrestling potrebbe creare una propria Hall of Fame. La possibilità è stata menzionata dal presidente della compagnia, che non ha escluso questa iniziativa. La AEW festeggia il suo settimo anno nel wrestling professionale negli Stati Uniti.

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Che piaccia o no, che la si ami o la si detesti, la All Elite Wrestling ha raggiunto il suo settimo anno di attività nel Pro Wrestling americano, superando anche un momento difficile come le restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19 tra 2020 e 2021: cosa che tutti hanno dovuto fare, naturalmente, ma che per una compagnia così fresca di esordio è stata una sfida ulteriore. Ora la AEW è una realtà consolidata all’interno dello show biz, tanto che Tony Khan non esclude la possibilità di introdurre un’importante novità e riconoscimento: una Hall of Fame ora non è più un’utopia, ma abbastanza fattibile da far prendere in considerazione l’idea. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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