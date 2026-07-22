La All Elite Wrestling potrebbe creare una propria Hall of Fame. La possibilità è stata menzionata dal presidente della compagnia, che non ha escluso questa iniziativa. La AEW festeggia il suo settimo anno nel wrestling professionale negli Stati Uniti.

Che piaccia o no, che la si ami o la si detesti, la All Elite Wrestling ha raggiunto il suo settimo anno di attività nel Pro Wrestling americano, superando anche un momento difficile come le restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19 tra 2020 e 2021: cosa che tutti hanno dovuto fare, naturalmente, ma che per una compagnia così fresca di esordio è stata una sfida ulteriore. Ora la AEW è una realtà consolidata all’interno dello show biz, tanto che Tony Khan non esclude la possibilità di introdurre un’importante novità e riconoscimento: una Hall of Fame ora non è più un’utopia, ma abbastanza fattibile da far prendere in considerazione l’idea. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Tony Khan non esclude la possibilità di una Hall of Fame targata All Elite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

AEW: Il motivo per cui Mick Foley è in AEW è Tony KhanMick Foley ha annunciato il suo ingresso in AEW durante un’intervista con Going Ringside.

AEW: Tony Khan individua 4 nuovi pilastriTony Khan ha annunciato quattro nuovi pilastri per la AEW, una delle principali federazioni di wrestling professionistico.

Temi più discussi: Tony Khan sente che l’interesse intorno alla AEW è al massimo storico; D-Von Dudley mette nel mirino la dirigenza AEW: Tony Khan è circondato da persone che si approfitta...; AEW: Tony Khan spiega il vero motivo dell’assenza di Bryan Danielson; AEW | Tony Khan spiega il vero motivo dell’assenza di Bryan Danielson.

Tony Khan: La pandemia ha livellato le possibilità tra AEW e WWE reddit

Tony Khan Says AEW Has Its Biggest Viewership In A Long Time, ‘If Not Ever'All Elite Wrestling‘s Tony Khan says business is booming for the wrestling company. Speaking during a recent appearance on Power Players with Brian Sozzi, Khan said AEW’s viewership numbers are some ... msn.com

AEW: Tony Khan spiega il vero motivo dell’assenza di Bryan DanielsonBryan Danielson manca da tempo dalla programmazione televisiva della AEW, e Tony Khan ha finalmente spiegato il perché. Nel corso di una diretta streaming a scopo benefico, il presidente della compagn ... zonawrestling.net