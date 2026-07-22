Il difensore del Milan piace alla dirigenza della Juventus, ma ogni trattativa dipende dalla possibile cessione di un altro giocatore verso la Turchia. La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare la linea difensiva, mentre il nome di Tomori resta tra i possibili acquisti. La situazione rimane in stand-by, con decisioni che dipendono dall’andamento delle trattative in uscita e in entrata.

di Luca Fioretti Tomori Juventus: il difensore del Milan piace a Massara ma ogni discorso resta legato all’eventuale addio di Bremer verso la Turchia. Il calciomercato della Juventus valuta nuove opzioni per la retroguardia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori è finito tra i principali obiettivi per rinforzare la difesa. La dirigenza sta studiando la fattibilità dell’operazione per non farsi trovare impreparata. Il centrale del Milan rappresenta una figura di assoluta garanzia: a spingere con forza per il suo profilo è il Chief Football Officer Frederic Massara, che vanta ottimi trascorsi con il giocatore dai tempi dell’esperienza in rossonero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Tomori Juventus è una pista da seguire? Tutta la verità sul difensore tornato nei radar dei bianconeri

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La #Juventus sta monitorando la situazione legata a Fikayo #Tomori. Al momento non è ancora un’ipotesi concreta, ma sta monitorando la situazione. In caso di uscite, potrebbe diventare un nome caldo. #Milan @PBPcalcio sul canale YouTube di @MilanVi x.com

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