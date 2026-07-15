Perchè la Juventus ha deciso di non riportare a Torino Muharemovic | tutta la verità sul difensore

Da juventusnews24.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha deciso di non riportare a Torino il difensore Muharemovic, motivando la scelta con i costi legati al suo ingaggio. La cessione del giocatore in Inghilterra, invece, ha generato un ricavo di 20 milioni di euro per il club. La decisione è stata presa nel rispetto di una strategia finanziaria precisa, senza ulteriori dettagli sulle trattative o sui piani futuri per il giocatore.

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di Luca Fioretti I bianconeri rinunciano a Muharemovic per via dei costi: la cessione in Inghilterra porta però 20 milioni nelle casse del club. La  Juventus  ha deciso di non riportare a Torino  Tarik Muharemovi?, sorprendendo una parte della tifoseria ma seguendo una precisa e rigorosa strategia economica. A fare chiarezza sui retroscena di questa mossa di mercato è stato l’esperto  Fabrizio Romano, che ha svelato come la dirigenza bianconera abbia frenato di fronte alle esose richieste del  Sassuolo. L’amministratore delegato Carnevali  riteneva congruo un investimento di circa 15 milioni di euro per riacquistare il promettente difensore... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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