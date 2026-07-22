La Juventus sta considerando l'acquisto di Todibo come possibile sostituto di Bremer, nel caso in cui si concretizzi una cessione. La società valuta anche il profilo del West Ham come opzione per il ruolo di erede di Bremer, con l'ipotesi di un trasferimento in prestito. La decisione dipende dall'esito di questa trattativa e dalla volontà di inserire Todibo nel progetto tecnico.

di Luca Fioretti Spunta anche Todibo per la Juventus: la dirigenza valuta il profilo del West Ham come nuovo erede di Bremer tramite la formula del prestito. Il calciomercato della Juventus potrebbe registrare sviluppi immediati in difesa in vista dei prossimi impegni ufficiali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Jean-Clair Todibo è finito nuovamente nel mirino del club come possibile sostituto di Gleison Bremer. La dirigenza sta valutando con grande attenzione questa pista strategica, conscia delle possibili evoluzioni legate a una partenza del centrale brasiliano verso altri lidi. L’obiettivo primario resta farsi trovare pronti sul mercato per non farsi cogliere di sorpresa nel reparto arretrato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Todibo tra le idee della Juve in caso di cessione di Bremer: c’è un aspetto fondamentale che può favorire l’operazione

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