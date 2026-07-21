Todibo al posto di Bremer come cambierebbe la difesa della Juventus
Se Todibo sostituisse Bremer, la difesa della Juventus vedrebbe l’ingresso del francese al centro della linea, con un possibile spostamento di uno tra Gatti e Rugani. La formazione potrebbe passare a una linea a quattro, con un terzino destro e sinistro diversi rispetto a quelli attuali. La coppia centrale sarebbe composta da Todibo e uno tra Gatti o Rugani, modificando gli equilibri difensivi della squadra.
di Francesco Spagnolo Il nome di Todibo è tra i candidati per la difesa della Juventus in caso di addio di Bremer. Ecco come cambierebbe la squadra bianconera con il francese. Calciomercato Juventus: un eventuale avvicendamento al centro della difesa della Juventus tra Gleison Bremer e Todibo segnerebbe una profonda trasformazione tecnica e tattica nel modo di interpretare la fase difensiva e l’impostazione di gioco. Con il passaggio da un marcatore puro a un profilo decisamente più moderno, la squadra bianconera andrebbe a sostituire la fisicità travolgente del brasiliano con un regista arretrato associativo e versatile. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Dal punto di vista della fase difensiva senza palla, le caratteristiche dei due interpreti tracciano un netto solco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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